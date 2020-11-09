Пулково обязали определить свою приаэродромную территорию

Суд обязал Пулково документально установить, где его приаэродромная территория. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура подала в суд на компанию «Воздушные ворота Северной Столицы», которая управляет аэропортом Пулково. Причиной для иска стали до сих пор отсутствующие границы территории аэропорта.

- Прокурорской проверкой выявлено, что оператором длительное время не принимались меры к разработке проекта, который устанавливает ограничения в использовании земельных участков и осуществлении строительства объектов недвижимости, находящихся вблизи аэродрома, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Четко установленные границы необходимы, чтобы на этих землях не появлялись жилые дома, например, ведь соседство с аэропортом наносит вред человеческому здоровью и природе.

Суд иск удовлетворил и обязал УК Пулково разработать проект по установлению приаэродромной территории.