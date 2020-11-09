Все школы Ленинградской области прошли дезинфекцию к началу занятий

Управление ветеринарии во время школьных каникул провело дезинфекцию школ и детских садов / Фото: Администрация Ленобласти

К началу занятий в Ленинградской области провели дезинфекцию всех школ и детских садов. Как сообщили в понедельник, 9 ноября 2020 года, в администрации 47-го региона, обработкой занималось управление ветеринарии. Всего было продезинфицировано 169 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

- Обработка проводилась 0,5 процентным раствором препарата "Кемицид", губительного для вирусов и безопасного для человека после высыхания, - рассказали в администрации Ленобласти.

Всего с конца марта текущего года государственная ветеринарная служба обработала 8,1 миллионов квадратных метров площадей общественных объектов.

Во всех районах Ленинградской области дезинфекцию общественных пространств ведут 36 мобильных групп из 94 специалистов государственной ветеринарной службы. В перечень обрабатываемых объектов включены входы в аптеки, продовольственные магазины, павильоны остановок автотранспорта, уличные спортивные сооружения, детские площадки.