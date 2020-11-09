Взрыв газа произошел в коттедже во Всеволожске в Ленинградской области

В жилом доме во Всеволожске произошел взрыв
Фото: СОЦСЕТИ
В городе Всеволожск, что в Ленинградской области, произошло серьезное ЧП. Утром в понедельник, 9 ноября 2020 года, местные жители сообщили в социальных сетях о взрыве. По рассказам очевидцев, в результате мощного хлопка у одного из коттеджей на Христиновском проспекте слетела крыша.
- Газовый котел, взорвавшись отправил крышу в полет и развалив стены второго этажа коттеджа во Всеволожске на Христиновском проспекте, - рассказали свидетели.
Очевидцы рассказывают, что ударная волна пронеслась по всей округе, от чего затряслись соседние дома.
Также сообщается, что из дома был госпитализирован один человек с ожогами.
Причина взрыва на данный момент не известна. Некоторые свидетели рассказывают, что вина лежит на самом хозяине дома, который неправильно обращался с газовым баллоном.
Сейчас на месте работаю сотрудники МЧС и правоохранители, которые разбираются в инциденте.