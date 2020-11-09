Мужчину с топором в руках заметили на Васильевском острове

Человек с топором на улицах Петербурга воспринимается неоднозначно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчину с топором в руках заметили утром понедельника жители Васильевского острова. Обычная, казалось бы фотография, пусть подходящая больше для дачи и странная для исторического района Петербурга, тут же вызвала бурю эмоций в соцсетях. Горожане сразу вспомнили Достоевского и его бессмертное произведение «Преступление и наказание».

- Раскольников ждет бабушку из магазина, - поиронизировали пользователи соцсетей.

Другие же откликнулись на последние события, сделавшие город неформальной столицей «расчлененки».

- Потому что настоящий петербуржец. Готов четвертовать, - черно юморят комментаторы.

Третьи в принципе возмутились вниманием:

- Уже пять минут и с топором спокойно постоять нельзя.

А четвертых вообще взволновал светофор, показывающий красный свет сразу и машинам и пешеходам.

- Интересно, а зеленый тоже одновременно будет? – задались вопросом петербуржцы.

Чем закончилась история, так и осталось неизвестным.