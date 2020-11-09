Мужчину с топором в руках заметили на Васильевском острове

Человек с топором на улицах Петербурга воспринимается неоднозначно.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Мужчину с топором в руках заметили утром понедельника жители Васильевского острова. Обычная, казалось бы фотография, пусть подходящая больше для дачи и странная для исторического района Петербурга, тут же вызвала бурю эмоций в соцсетях. Горожане сразу вспомнили Достоевского и его бессмертное произведение «Преступление и наказание».
- Раскольников ждет бабушку из магазина, - поиронизировали пользователи соцсетей.
Другие же откликнулись на последние события, сделавшие город неформальной столицей «расчлененки».
- Потому что настоящий петербуржец. Готов четвертовать, - черно юморят комментаторы.
Третьи в принципе возмутились вниманием:
- Уже пять минут и с топором спокойно постоять нельзя.
А четвертых вообще взволновал светофор, показывающий красный свет сразу и машинам и пешеходам.
- Интересно, а зеленый тоже одновременно будет? – задались вопросом петербуржцы.
Чем закончилась история, так и осталось неизвестным.
Вот такого мужчину заметили на Васильевском острове. Фото: vk.com/spb_today_unreleased