Названы самые криминальные районы Санкт-Петербурга 2020 года

Стали известны самые криминальные районы Петербурга в 2020 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за девять месяцев 2020 года произошло порядка 42,8 тысяч преступлений. Это те, которые были зафиксированы официально. Как стало известно в понедельник, 9 ноября 2020 года, самыми криминальными районами оказались Калининский, Невский, Выборгский, Приморский и Красносельский. Там за текущий год произошло от 3 до 4 тысяч преступлений.

- За девять месяцев в Петербурге чаще всего происходили кражи - порядка 13 тысяч. Также в городе произошло более тысячи грабежей. Больше всего таких преступлений случилось в Красносельском и Калининском районах, - пишут "Невские новости".

Также за 2020 год зарегистрировано 115 убийств. "Лидерами" в этом стали Невский, Приморский и Красногвардейский районы. А в Петроградском и Кронштадтском районах за год не произошло ни одного смертельного кровопролития.

Больше всего изнасилований произошло в Приморском, Калининском и Невском районах. Ни единого такого случая не было зафиксировано в Василеостровском районе.