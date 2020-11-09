Елизавета Боярская поддержала Артема Дзюбу после скандала с интимным видео

Елизавета Боярская поддержала Артема Дзюбу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скандал, который разразился вокруг нападающего «Зенита» Артема Дзюбы из-за попавшего в Сеть его интим-видео, разделил общество на две части. Одни уверены, что капитан клуба и сборной России не должен влипать в такие истории. А другие поддерживают Дзюбу, считая, что никто не вправе лезть в его частную жизнь. В ряду последних оказалась и петербургская актриса Елизавета Боярская.

- Просто лучший, - написано по-английски на стикере под фотографией Артема, размещенной в сторис Инстаграма актрисы.

Напомним, что ранее в поддержку Дзюбы уже высказалась певицы Светлана Лобода, телеведущий Андрей Малахов и другие известные люди, страдающие от вмешательства в их частную жизнь.

А мужчин, издевающихся над футболистом, даже пристыдил священник.

Что касается самого Артема, то он уже прокомментировал ситуацию после победной встречи с «Краснодаром», в которой его признали лучшим игроком матча и поблагодарил всех за дподдержку.