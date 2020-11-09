Мокрый снег выпадет 10 ноября в Ленинградской области

Мокрый снег выпадет в Ленобласти 10 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зима уже близится к Ленинградской области. Управление МЧС предупредило местных жителей о том, что в ночь на вторник, 10 ноября 2020 года, в регионе выпадет мокрый снег. Вместе с этим в области ожидаются заморозки, поэтому на дорогах образуется опасный гололед.

- Ночью местами на востоке небольшой мокрый снег. Температура воздуха в ночное время будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов по Цельсия, - сообщили в МЧС регионе.

В связи с такой непогодой ночью и утром на дорогах местами образуется гололед. Автомобилистам следует быть внимательными и осторожными.

Днем в Ленинградской области, как обещают синоптики, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В температура воздуха поднимется до нуля - плюс 5 градусов.

11 и 12 ноября на территории Ленинградской области также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.