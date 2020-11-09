Мужчина с пистолетом пришел к военкомату в Василеостровском районе

Мужчина с ракетницей пришел к военкомату на Васильевском острове. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция и скорая помощь примчались по вызову днем на Большой проспект Васильевского острова, к зданию, где расположен местный военкомат. Причиной беспокойства экстренных служб стал визит мужчины, вооруженного сигнальным пистолетом – ракетницей. Странный гость попытался попасть внутрь помещения и поговорить «со старшим», но его благоразумно не пустили. Тогда визитер пустил в ход угрозы.

- Около 11:10 пришел агрессивный мужчина, в руках держал сигнальный пистолет, сказал что причинит себе вред. Позднее бросил пистолет на землю. Стрельбы не было, - сообщает источник «КП-Петербург».

Агрессивного гостя в итоге скрутили полицейские. Мужчину они передали медикам. Те, поняв состояние человека, без промедления отвезли его в психиатрическую больницу.

В результате инцидента никто не пострадал, военкомат работает в обычном режиме.