Мощный хлопок выбил окно в жилом доме на Дачном проспекте в Санкт-Петербурге

Хлопок выбил окно в жилом доме в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел мощный хлопок. Днем в понедельник, 9 ноября 2020 года, в доме 3, корпус 5, по Дачному проспекту местные жители услышали громкий звук, за которым последовал другой звук - битого стекла. На место немедленно выехала бригада спасателей.

- В третьем часу дня в одной из квартир на третьем этаже дома 3, корпус 5, по Дачному проспекту произошел взрыв, он же хлопок. В результате выбито окно на кухне, - рассказали в социальной сети очевидцы.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

На данный момент на месте ЧП работаю спасатели, которые выясняют причину хлопка, который повлек за собой разбитое окно.

Напомним, что утром в понедельник произошел взрыв газа в частом доме во Всеволожске. Взрывной волной снесло крышу и разрушило стены второго этажа.