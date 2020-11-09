Ужесточение ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом могут ввести в Санкт-Петербурге

В Петербурге могут ввести новые жесткие ограничения из-за роста заболеваемости Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге могут ввести новые, более жесткие ограничительные меры в связи с большим ростом числа заболеваемости коронавирусом. Об этом в понедельник, 9 ноября 2020 года, начали говорить в Смольном. Так, учеников с 5 по 11 классы могут полностью перевести на дистанционное обучение.

- Закрывать детские сады пока не планируется. Закрывать бизнес в городе также правительство пока не собирается, - пишет "Мойка78".

Ограничения могут коснуться массовых мероприятий. На данный момент в Петербурге уже запрещено проводить различные события в помещениях, где собираются более 70 человек.

Также в Петербурге могут ввести обязательный режим самоизоляции для горожан старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Однако когда ожидать изменения, пока что не известно.

Напомним, что с 9 ноября в Петербурге начали действовать новые ограничения. В основном они касаются дополнительного образования и работы фуд-кортов.