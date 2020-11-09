Изменился порядок приема в первые классы школ в Санкт-Петербурге

В Петербурге изменили порядок приема детей в первые классы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге изменился порядок зачисления детей в первые классы школ. Новые правила приема первоклашек на обучение 9 ноября опубликовал городской Комитета по образованию. Запись начинается с 1 апреля.

- Первый этап записи детей в первые классы на 2021/2022 учебный год начнется 1 апреля 2021 года. С 1 апреля по 30 июня заявления на портале Госуслуг или МФЦ будут приниматься от региональных и федеральных льготников, чьи дети имеют преимущественное право на зачисление в первый класс, и от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за образовательным учреждением территории, - сообщает Комобр.

Ответ они получат не раньше 30 рабочих дней с начала первого этапа, но не позднее, чем через 45 рабочих дней с момента подачи заявления.

Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября. В этот период будут приниматься заявления от горожан, не проживающих на закрепленной территории. Здесь период ответа меньше – 10 дней с начала этапа и до 45 дней от подачи заявления.