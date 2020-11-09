Депутат ЗакСа Алексей Цивилев рассказал, как он болеет коронавирусом

Депутат ЗакСа рассказал, как он болеет коронавирусом Фото: СОЦСЕТИ

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев рассказал о том, как проходит его заболевание коронавирусом. В понедельник, 9 ноября 2020 года, парламентарий поведал на своей странице в "ВКонтакте", что уже получил первый отрицательный результат тестирования. Сейчас он вместе со всей семьей находится на самоизоляции.

- Сегодня ждем второго теста. В итоге у меня лично "болезнь" выразилась в одном дне температуры 37,5 и частичной потери обоняния, - поделился Цивилев.

Тем не менее, депутат отметил, что его легкое заболевание не говорит о том, чтобы думать, словно ситуация нормальная и можно ни за что не опасаться. Цивилев заявил, что обязательно будет носить маски и пользоваться антисептиками, соблюдать меры предосторожности.

- Желаю всем кто сейчас находится в самоизоляции или моногоспиталях пройти эту непростую ситуацию которая сейчас у нас де факто в городе.

Также депутат добавил, что после выхода с изоляции собирается начать волонтерскую работу.