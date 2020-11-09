Фанаты «Зенита» заявили, что расставили все точки в отношениях с Дзюбой

Отношения Дзюбы и фанатов "Зенита" закончились провалом. Фото: Александр ГЛУЗ

Одно из крупнейших объединений болельщиков петербургского «Зенита» - движение «Ландскрона» разъяснило свою позицию по ситуации с Артемом Дзюбой, которого фанаты освистали на домашнем матче с «Краснодаром». По словам представителей фанатского виража, попытка принять и полюбить бывшего спартаковца провалилась, причем по его вине.

- Несмотря на переход из стана красно-белых, мы всячески пытались избежать прямого конфликта с одним из игроков родной команды, отлично представляя, как это может отразиться на «Зените», - говорится в заявлении, размещенном в соцсетях «Ландскроны». - Это было непросто.

Фанаты припомнили Дзюбе и обидные слова в адрес «Зенита», во время «ссылки» в «Арсенал» и выпады в сторону болельщиков и даже шутливую имитацию секса с Азмуном. Все это, по мнению виража, било по имиджу клуба. А последняя история с интим-видео и вовсе вывела всех из себя.

- Поведение Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени «Зенита». Рады, что расставили все точки над «i».