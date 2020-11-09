МЧС предупреждает о гололеде 10 ноября в Санкт-Петербурге

10 ноября в Петербурге обещают гололед. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый настоящий гололед ждет петербургских автомобилистов грядущей ночью. Судя по прогнозам синоптиков, в городе подморозит до -1, следствием чего может стать «день жестянщика». Об опасности предупреждают водителей и в МЧС.

- Ночью и утром 10 ноября в Санкт-Петербурге местами на дорогах ожидается гололедица. Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Водителям советуют не превышать скорость и аккуратно проезжать перекресток – не все учитывают гололед и машина может вылететь в поперечном направлении. Стоит и вдвое увеличить дистанцию, ведь тормозной путь на льду окажется длинным.

Стоит опасаться и «самопадающих» пешеходов.

А учитывая прогноз, резину пора менять на зимнюю.