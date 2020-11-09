Беглов заявил, что будет вводить новые ограничения в Санкт-Петербурге

Смольный готов вводить новые карантинные меры. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Власти Санкт-Петербурга будут и дальше ужесточать карантинные меры в городе. Резкий рост числа заболеваемости, которая уже перевалила за 1400 человек в сутки, не оставляет вариантов. Нагрузка на врачей все больше, а сознательности у горожан пока недостаточно. Как пример – полные бары на Рубинштейна, работающие после «часа икс» в 23:00.

- Будем вводить дальнейшие ограничения по мере необходимости. Число больничных коек не бесконечно, - заявил Александр Беглов в программе «Губернаторский эфир» на «Радио России».

По словам губернатора, надо привыкнуть в новым условиям жизни и делать все необходимое, чтобы город не пришлось закрывать полностью, как было весной.

Но если ситуация не улучшится, то Смольный готов к любому развитию событий.

Отметим, что первыми шагами могут стать ограничения массовых мероприятий, решим самоизоляции для людей старше 65 лет и перевод на удаленку школьников 5-11 классов.