Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза Михаила Ашика

Михаил Ашик умер на 96-м году жизни. Фото: ветеран.мвд.рф

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким умершего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Ашика – последнего в городе Героя Советского Союза, получившего звание в военное время.

- Человек легендарной судьбы, он всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Пережил самую страшную блокадную зиму и ушел на фронт. Был командиром стрелкового взвода морской пехоты, освобождал Крым и Европу. Выражаю самые глубокие соболезнования его родным и близким, - говорится в сообщении Смольного.

Напомним, что Михаил Ашик родился в Ленинграде в 1925 году. В феврале 1943-го был призван в армию и почти сразу попал на передовую. В составе Дунайской военной флотилии Михаил Ашик прошел Венгрию, Австрию, Чехословакию.

- Будапешт мы брали почти полтора месяца. В последнюю атаку я шел с шестью бойцами из 44 положенных по штату, - вспоминал ветеран позднее.

Звание Героя Советского Союза Михаилу Ашику присвоено за героизм, проявленный во время Эстергомского десанта.