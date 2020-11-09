Смольный утвердил план по росту продолжительности жизни петербуржцев

Власти Санкт-Петербурга утвердили "дорожную карту" по ожидаемой продолжительности жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный утвердил «дорожную карту» по увеличению ожидаемой продолжительности жизни жителей Санкт-Петербурга. Ключевым направлением нового плана является снижение детской смертности. Следом власти займутся борьбой с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также карта направлена на профилактику заболеваемостей, формирование ЗОЖ среди горожан и активное медицинское сопровождение пожилых петербуржцев.

- Значительные успехи в борьбе со смертностью младенце уже достигнуты. В Северной столице этот показатель значительно ниже, чем в среднем по России. По данным Росстата, за 7 месяцев 2020 года в городе этот показатель составил 3,1 промилле, в Москве – 3,4, а в среднем по России – 4,4, - отмечает пресс-служба Смольного.

А пока, в условиях непростой эпидситуации, губернатор заверяет, что горожане продолжат получить плановую и профилактическую медпомощь. Также власти акцентируют внимание на вакцинации от гриппа. По словам Александра Беглова, прививка серьезно снижает риски среди заболевших коронавирусом.