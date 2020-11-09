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Общество

Стандарт идеального общественного транспорта создали в Санкт-Петербурге

Теперь власти обяжут перевозчиков следовать новым нормам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургских перевозчиков обяжут соблюдать новый стандарт качества общественного транспорта.

Петербургских перевозчиков обяжут соблюдать новый стандарт качества общественного транспорта.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный обяжет перевозчиков соблюдать новый стандарт качества общественного транспорта. Правила должны будут соблюдать и частники. Главные нормы теперь – доступность, надежность, комфортность и безопасность.

Во-первых, новый стандарт качества предполагает уменьшение расстояния до 500 метров от многоквартирного дома до ближайшей остановки, от жилого дома – до 800, от торгового объекта площадью в тысячу «квадратов» – до 500, а от поликлиник и социальных учреждений – до 300.

- Дистанция между терминалами автовокзалов, ж/д вокзалов, аэропортов, речных и морских портов и ближайшим остановочным пунктом должна быть не больше 300 метров. Количество пересадок, позволяющих добраться в любую точку Санкт-Петербурга при использовании муниципальных маршрутов регулярных перевозок и метрополитена, должно быть не больше двух, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что стандарт качества устанавливает параметры комфортного микроклимата и обязывает не перевозчика строго соблюдать расписание движения.