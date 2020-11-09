Дорожники готовятся к ликвидации гололедицы 10 ноября в Санкт-Петербурге

Гололедицу ждут в Санкт-Петербурге 10 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по благоустройству отправил технику к мостам и набережным Санкт-Петербурга из-за возможной гололедицы на дорогах, которую синоптики обещают ночью и утром 10 ноября. Напомним, МЧС уже официально предупредило водителей Северной столицы быть начеку, если кто-то не сменил летнюю резину на зимнюю, ведь в городе подморозит до минус 1 градуса по Цельсию.

- В понедельник, 9 ноября из-за ощутимого похолодания дорожная техника заступила на дежурство к наиболее опасным участкам дорог. Это мосты, путепроводы, городские набережные. Оперативно выехать на магистрали и ликвидировать скользкость готовы 124 единицы техники с необходимым запасом противогололедных материалов, - заверили в пресс-службе Смольного.

Если вы переживаете за экологию, то комитет по благоустройству спешит заметить, что этой зимой дорожники будут активнее использовать солевые растворы для превентивной обработки дорог. Всего же к холодам подготовлены 1 797 единиц уборочной техники.