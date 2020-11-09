Следователи заинтересовались забетонированным лесом в Ленобласти

Следком проверит забетонированный лес в Ленобласти. Фото: vk.com/vistino_news

Следком выяснит обстоятельства разлива бетона в лесу в деревне Вистино, что находится под Кингисеппом в Ленобласти. Напомним, местные жители сняли на видео мать-природу, измененную до неузнаваемости, и потребовали властей дать ответы. Тут же последовала реакция – вице-губернатор 47-го региона Михаил Ильин взял ситуацию под личный контроль, а завод, откуда произошла утечка раствора, обязали рекультивировать участок к 10 ноября. Прокуратура следит за восстановлением земли, но к инциденту подключились и следователи.

- Проводится проверка по факту разлива бетона на территории Вистинского сельского поселения. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. В настоящее время ООО «Портбетон» проводит рекультивацию загрязненной территории. После проведения всех мероприятий случаю дадут правовую оценку, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

По версии властей региона, попадание цемента в лес связано с аварийной ситуацией на заводе.