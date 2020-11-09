Смольный обсудил эпидситуацию в Санкт-Петербурге с Минздравом

Санкт-Петербург готов стать модельным регионом для других субъектов России в плане оказания медпомощи во время пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с представителями Минздрава РФ. По словам градоначальника, система здравоохранения Северной столицы стойко выдерживает испытание пандемии, но нагрузка на больницы в разы превышает расчетные параметры, и она будет возрастать и дальше.

- У нас есть договоренность с Минздравом о качественном улучшении медпомощи больным коронавирусом в легкой форме и проходящим лечение дома. Выделяются федеральные средства для обеспечения таких петербуржцев бесплатными лекарствами, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

При этом губернатор подчеркивает, что город готов стать модельным регионом для других субъектов России для отработки оптимальной структуры медицинской помощи во время пандемии коронавируса. Речь идет и про организацию резерва коек, и про работу «горячей линии», и про внедрение телемедицины.