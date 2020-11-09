Суд арестовал шестерых участников акции в поддержку Карабаха на Невском

Шестерых уроженцев России и Азербайджана арестовали на сутки за двухминутную акцию в поддержку Карабаха на Невском проспекте. Фото: vk.com/dorinspb

Куйбышевский районный суд назначил по одному дню административного ареста шестерым уроженцам России и Азербайджана, которые устроили акцию с лозунгами «Карабах!» прямиком на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Все произошло 6 ноября около 21:45. Примерно 20 водителей внезапно встали на «аварийку» посреди дороги и начали сигналить, чем ввели в ступор других участников движения.

- Целью акции было привлечь внимание окружающих к проблеме общественно-политического характера – конфликта между Азербайджаном и Арменией (за Нагорный Карабах – Прим.ред). Однако участники сделали это без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия в Комитет по вопросам законности, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Все шестеро подсудимых вину признали. Им засчитали сутки ареста в срок задержания с 7 ноября. Добавим, что всего суд зарегистрировал 12 материалов в отношении уроженце России и Азербайджана, присутствовавших на несогласованной акции.