Лечащимся от коронавируса на дому петербуржцам выдадут бесплатные препараты

Лечащимся от COVID-19 петербуржцам выдадут бесплатные лекарства. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцам, которые заболели коронавирусом в легкой форме и лечатся на дому, выдадут бесплатные препараты. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, сославшись на соответствующие договоренности с Минздравом РФ, чьи представители посетили Северную столицу.

- Мы договорились о качественном улучшении медицинской помощи заболевшим в легкой форме и проходящим лечение дома. Для этого выделяются федеральные средства, чтобы обеспечить таких горожан бесплатными лекарствами, - сообщил губернатор.

По словам Смольного, сейчас во главу угла ставится создание благоприятных условий для работы участковых врачей, нагрузка на которых возросла в разы. Речь идет в том числе об информационной и транспортной помощи.

- Человек, который заболел коронавирусом, должен знать, куда обращаться и как лечиться, - подчеркнул Беглов.