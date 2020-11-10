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Общество

Больше 500 педагогов заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге

Смольный подумывает о том, чтобы заменить учителей старше 65 лет на молодых студентов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный рассматривает возможность замены пожилых педагогов на молодых во время коронавируса.

Смольный рассматривает возможность замены пожилых педагогов на молодых во время коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина рассказала, что в городе болеют коронавирусом больше 500 педагогов, несмотря на двухнедельную паузу на осенние каникулы. И если число школьных классов, отправленных на карантин, уменьшилось вдвое, то с заражениями учителей пока не все так хорошо. Смольный даже задумался о замене пожилых педагогов на более молодых.

- Число заболевших педагогов уже больше 500, подбирается к 600. Количество зараженных учителей растет, несмотря на то, что мы дали возможность уйти им на удаленку во время осенних каникул. Мы переживаем за их здоровье. Я получаю много писем от них о том, что они хотели бы остаться дома или получить какую-то замену. Эти варианты мы сейчас прорабатываем, - сообщила Ирина Потехина в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Также Смольный может учесть пожелания по удаленке и от молодых педагогов, но только от тех, кто ждет ребенка.

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