Смольный нашел подрядчика для предпроекта продолжения фиолетовой линии метро Санкт-Петербурга

Найден подрядчик для предпроекта строительства фиолетовой линии метро Санкт-Петербурга от "Шуваловского проспекта" до "Коломяжской". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный нашел подрядчика, который займется разработкой предпроектной документации продолжения Фрунзенско-Приморской (фиолетовой – Прим.ред) линии метрополитена Санкт-Петербурга от станции «Шуваловский проспект» до «Коломяжской» вместе с одноименным электродепо. Победителем конкурса стало акционерное общество «Метрогипротранс».

Ждать продолжения придется еще долго. Минимум до 2030 года. Фото: метрополитен Санкт-Петербурга

- Цена работ по контракту: 31 200 000 рублей. Финансирование: бюджетное. Срок завершения выполнения работ: не позднее 19 ноября 2021 года, - гласит выдержка из государственного контракта комитета по развитию транспортной инфраструктуры и подрядчика.

Напомним, по планам строительство станции «Шуваловский проспект» должно завершиться в 2025 году. А вот путь до «Коломяжской» придется ждать еще дольше – продолжение фиолетовой ветки подземки введут в эксплуатацию только после 2030 года.