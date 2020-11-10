Школьнику порвали печень во время игры в футбол в Санкт-Петербурге

15-летний петербуржец получил тяжелые травмы во время игры в дворовый футбол. Фото: Артем КИЛЬКИН

15-летнему школьнику порвали печень во время игры в дворовый футбол на «коробке» у дома №102 на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. Девятикласснику школы №89 оставалось всего-ничего до возобновления учебы, но теперь он лежит в больнице в тяжелом состоянии. Врачи сообщили обо всем полиции, пусть произошедшее и выглядит как несчастный случай.

- Со слов медиков, мальчик столкнулся с соперником из другой команды во время игры в футбол во дворе. Тот не удержался и рухнул на него. Госпитализировали пострадавшего только спустя двое суток, когда ему стало плохо. Медики диагностировали у него разрыв правой доли печени и внутрибрюшное кровотечение. Состояние – тяжелое, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Известно, что мальчик не состоит на учете в полиции, но правоохранительные органы все равно провели проверку по факту инцидента. Тяжелые травмы он получил за неделю до своего 16-летия.