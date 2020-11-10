Полиция задержана рецидивиста, подозреваемого в убийстве мужчины в лесу Приозерского района Ленобласти

В Приозерском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве человека, найденного в минувшие выходные. 7 ноября 2020 года тело 57-летнего местного жителя было обнаружено в лесном массиве в двух километрах от поселка Ягодное Приозерского района. На трупе были очевидные следы насильственной смерти.

- В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции задержан ранее судимый 37-летний гражданин, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

Во время допроса подозреваемый во всем признался и рассказал следователям, что это он убил мужчину. На данный момент он задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Также правоохранители проводят расследование, чтобы установить все причины и условия, которые привели к жестокой расправе.