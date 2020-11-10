Резкое похолодание пришло в Санкт-Петербург 10 ноября

Солнечная прохлада ожидается в Петербурге 10 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербург пришли холода. Во вторник, 10 ноября 2020 года, погода в городе резко поменялась и больше не выглядит, как необычно теплая осень. Дороги Северной столицы покрылись гололедицей, а ночью и вовсе начнутся заморозки. Автомобилистам, которые еще не успели "переобуть" своим машины, стоит как раз сейчас этим заняться.

- Сегодня, 10 ноября, в атмосфере над Северной столицей будет господствовать антициклон. При переменной облачности осадков не ожидается, а температурные показатели ожидаются на 1-2 градус выше своей климатической нормы, - рассказал ведущий синоптик "Центра Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха днем в Санкт-Петербурге составит плюс 3-5 градусов, в Ленинградской области от плюс 1 до 6 градусов. Ночью в городе будет колебаться от плюс до минус 1 градуса. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

В ближайшие дни в Петербурге ветер изменит направление на южное, что принесет небольшое потепление и дожди. Так, 11 ноября в городе ожидаются осадки и до плюс 4 градусов, 12 ноября до плюс 6.