Спасатели час тушили пожар в магазине в Тосненском районе Ленобласти

В Тосненском районе пожарные целый час тушили пламя в магазине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области спасатели целый час боролись с огнем, разгоревшемся в одном из магазинов Ленинградской области. Сообщение о пожаре в садоводстве "Озерки" Тосненского района поступило на пульт экстренной службы в 21:27 часов в понедельник, 9 ноября 2020 года. На место были направлены дежурные смены 111 и 131 пожарных частей.

- По указанному адресу горело здание магазина общей площадью 60 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 12 человек и три единицы техники, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

Спасателям потребовался целый час, чтобы справиться с огнем. К 22:25 часам пожар был полностью ликвидирован.

По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. На данный момент на месте работает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района, чтобы установить причину пожара.