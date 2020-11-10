Массовая авария случилась на утреннем гололеде в Колпино 10 ноября

Массовая авария произошла на скользкой дороге утром 10 ноября в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Сразу как минимум пять автомобилей попали в серьезную аварию на юге Санкт-Петербурга в Колпино. Утром во вторник, 10 ноября 2020 года, на скользкой из-за гололеда дороге на улице Танкистов встретились два грузовика и три легковых автомобиля. Пробка стоит с 8 часов утра.

- Массовая авария в Колпино на улице Танкистов. Скользкая дорога, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Также в сети опубликовано видео с места аварии. На нем видно два стоящих грузовика, три легковушки, "разбросанные" по дороге, а также эвакуатор, который уже приготовился убрать автомобили с проезжей части.

На месте уже работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины и виновных в аварии. Сообщений о пострадавших не поступало.

На 9 часов утра на улице Танкистов очень плотное движение. Пробка тянется от проспекта Ленина до Пролетарской улицы.