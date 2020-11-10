Беглов поздравил полицейских Санкт-Петербурга с Днем сотрудника органов внутренних дел

Беглов поздравил полицейских Петербурга с профессиональным праздником Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил стражей порядка с Днем сотрудника органов внутренних дел России, который отмечается 10 ноября. Градоначальник отметил, что правоохранители города на Неве всегда считались одними из лучших в стране.

- В последние годы в городе снижается уровень преступности. Это результат вашей ежедневной работы, отличной подготовки и высокой ответственности. Следуя лучшим традициям ленинградской милиции, вы готовы прийти на помощь попавшим в беду людям, не считаясь с личными обстоятельствами, - сказал Беглов.

Особые слова благодарности градоначальник выразил за работу полиции в последние месяцы эпидемии. На протяжении всего времени, когда действовали ограничительные меры, стражи порядка находились на своих постах, охраняя медучреждения и проводя рейды по городу.

- Город всегда старался создать правоохранителям достойные условия для несения службы. Будем делать это и дальше. В проекте бюджета на 2021 год увеличено финансирование на нужды полиции, - добавил губернатор.