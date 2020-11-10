Виновники незаконной свалки с химическими отходами в Санкт-Петербурге заплатили более 2 миллионов рублей

За ущерб окружающей среде Петербурга с виновных взыскали более двух миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге виновники незаконной свалки с химическими отходами заплатили более 2 миллионов рублей. Во вторник, 10 ноября 2020 года, досудебная компенсация вреда окружающей среде поступила на счет комитета по природопользованию. Колоссальный ущерб экологии города был причинен сбросом химикатов недалеко от Дальневосточного проспекта.

- Свалку обнаружил в декабре 2019 года местный житель. Специалисты взяли пробы и нашли там химические отходы 1, 2 и 3 классов опасности. Кроме того, в ходе отбора проб почвы доказано ее загрязнение рядом химических веществ, - рассказали в Смольном.

Специалисты аварийной службы в течение нескольких недель вывозили токсичные отходы, которых набралось порядка 7 тонн. Место, на котором были сброшены просроченные реактивы и химические отходы, было затоплено талой водой, глубиной 30-50 сантиметров, реактивы и емкости с жидкими токсичными отходами буквально плавали в воде, что сильно осложнило работы по ликвидации загрязнения.

Несмотря на то, что ущерб был возмещен, сейчас продолжается уголовное дело в отношении виновных.