Почти 33 тысячи человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще больше 32 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург продолжает активную борьбу с коронавирусом и массовое обследование населения. По данным на вторник, 10 ноября 2020 года, за последние сутки тесты сдали почти 33 тысячи человек. Результаты анализов будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 32887 человек. Под медицинским наблюдением находится 4214 человек. Из них 83 - в обсерваторе, 1600 - контактные, 2531 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Чтобы сдать анализы на наличие коронавируса, петербуржцы выстраиваются в огромные очереди. Так, несколько десятков человек были замечены накануне возле одного из медицинских центров недалеко от Александровской больницы. Люди стояли по несколько часов на улице.

Напомним, что за последнее время ежедневный прирост новых заболевших превышает 1 тысячу человек. Всего в Петербурге заболели свыше 71 тысячи горожан.