Двое вымогателей три месяца трясли деньги с водителей маршруток в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность организованной группы вымогателей у водителей маршрутных такси Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые занимались вымогательством у водителей маршруток. В понедельник, 9 ноября 2020 года, правоохранители выяснили, что преступники три месяца требовали "мзду" с автомобилистов, угрожая им расправой и потерей работы.

- Каждый день они требовали у водителей от 300 до 400 рублей, угрожая в случае невыполнения применением насилия и созданием условий, при которых водители не смогут далее работать, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Подозреваемыми вымогателями оказались мужчины 37 и 39 лет. Известно, что они третировали маршрутчиков с июля по сентябрь текущего года.

Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли мобильные телефоны, сим-карты, платежные карты различных банков, травматические пистолеты, ружье и пистолет. Расследование продолжается.