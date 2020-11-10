Лев спустился с крыши стадиона «Зенита» перед матчем с «Краснодаром». Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит».

Болельщики, посетившие воскресное Winline Derby между «Зенитом» и «Краснодаром» на Газпром Арене в Санкт-Петербурге, увидели необычное зрелище! Талисман сине-бело-голубых – Лев – совершил спуск с крыши арены на стилобат под всеобщие аплодисменты и аккомпанемент знаменитого диджея Леонида Руденко, который поднимал настроение зрителям заводными танцевальными треками!

Спуск Льва с крыши страховали несколько лебедок, а сам процесс занял несколько минут. Стоит отметить, что талисман «Зенита» впервые решился на такой необычный трюк.

Winline Derby – матчи между ведущими клубами страны, которые выбрали своим партнером букмекерскую компанию Winline. В РПЛ наряду с «Зенитом» и «Краснодаром» таким партнером является московский «Спартак».