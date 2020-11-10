Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 10 ноября 2020 года составило более 1,4 тысяч человек

Еще более 1,4 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За последние сутки в России официально наличие COVID-19 было подтверждено еще у 20 977 человек. Из них число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 10 ноября 2020 года составило снова более 1 тысячи человек. На этот раз инфекцию обнаружили у 1 485 горожан.

- За все время эпидемии в Петербурге заразились коронавирусом 72 911 человек. Из них полностью выздоровели 44 252 человека (+751 за последние сутки), - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Статистика смертности тоже увеличилась. Так, за сутки в городе скончались еще 62 пациента. Всего в Петербурге от инфекции умерли 4 243 человека.

Напомним, что правительство города не отрицает, что вскоре им придется вводить новые, более жесткие меры, чтобы остановить активное распространение инфекции. Тем более, что число госпитализаций в городе растет с каждым днем.