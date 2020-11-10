Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин / Фото: Комитет по физической культуре и спорту

В Санкт-Петербурге в возрасте 91 года скончался заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Борисович Москвин. Знаменитый спортсмен был наставником целого ряда самых лучших ленинградских-петербургских фигуристов. О кончине мастера спорта во вторник, 10 ноября 2020 года, сообщил комитет по физической культуре и спорту Северной столицы.

- Он прожил достойную и яркую жизнь, был истинно предан любимому делу. Мы всегда будем помнить об это светлом и интеллигентном человеке, настоящем петербуржце, - отметили в комитете.

За время своей карьеры Игорь Москвин воспитал таких спортсменов как пятикратную чемпионку СССР Тамару Москвину, чемпиона Европы Игоря Бобрина, чемпиона СССР и бронзового призера Европы Юрия Овчинникова и многих других.

- Приносим искренние соболезнования супруге Игоря Борисовича – Тамаре Николаевне Москвиной, его родным и близким, ученикам, коллегам и друзьям, - добавили в комитете.

Известно, что в связи с эпидемией, церемония прощания с великим тренером проводиться не будет.