Перевод на дистанционное обучение в школах Ленинградкой области начнется с 11 ноября 2020 года

В школах Ленинградской области с завтрашнего дня начнется сбор заявлений от родителей, желающих перевести своих детей на дистанционное обучение Фото: Александра СУРИС

Правительство Ленинградской области приняло решение о введении дистанционного обучения. Однако не массово, а только для тех, кто хочет учиться из дома. Так, с 11 ноября 2020 года в школах региона начнется сбор заявлений от родителей, желающих перевести своих детей на дистанционное обучение.

- По данным комитета общего и профессионального образования, уже с 16 ноября ученики смогут приступить к занятиям онлайн, - рассказали в администрации Ленобласти.

Напомним, что накануне губернатор области Александр Дрозденко поручил комитету образования проработать вопрос удаленного подключения к проходящему в школе уроку через платформу Zoom. По мнению градоначальника, такой формат позволит не терять связь учитель-ученик и формально присутствовать на уроках.

Также в школах области за время каникул была проведена массовая дезинфекция всех помещений и прилегающих территорий.