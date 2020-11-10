Петербургские поликлиники продолжают работать в плановом режиме в условиях эпидемии

Поликлиники Петербурга в условиях эпидемии коронавируса работают в плановом режиме Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на рост эпидемии, поликлиники Санкт-Петербурга работают в плановом режиме. Об этом во вторник, 10 ноября 2020 года, заявил губернатор Александр Беглов после посещения детского отделения №5 поликлиники №3 на 7-й линии Васильевского острова.

- На примере этого медучреждения мы увидели, что все поликлиники работают в обычном режиме. Ведется плановый прием, проводится диспансеризация, – сказал Александр Беглов.

Большинство заболевших коронавирусом детей болеют на дому, а врачи оказывают родителям необходимые консультации.

- Мы также закупаем оборудование для поликлиник по нацпроекту "Детское здравоохранение". На базе этого отделения открыт районный кабинет по охране зрения", – сказал Беглов.

Губернатор отметил, что в городе уже два года реализуется проект по созданию новой модели – "бережливых" поликлиник. В прошлом году все 75 детских поликлиник перешли на бережливый формат, в том числе и детское отделение №5.