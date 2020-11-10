Врача поликлиники оштрафовали за пациента с коронавирусом оставленного в коммуналке в Санкт-Петербурге

Суд оштрафован терапевта в Петербурге за оставление пациентки с коронавирусом в коммуналке Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Невский районный суд Санкт-Петербурга во вторник, 10 ноября 2020 года, оштрафовал участкового врача городской поликлиники №8 за то, что она оставила в коммунальной квартире пациентку с коронавирусом. Об инциденте стало известно после жалобы местной жительницы на бездействие медика.

- Выяснилось, что 28 апреля 2020 года врач узнала о том, что у одной из пациенток, проживающей в коммуналке в Невском районе обнаружен коронавирус. Однако госпитализировать в стационар медик больную не стала, а также не выясняла границы очага, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Такое нарушение могло повлечь за собой серьезное распространение инфекции. На суде врач вину в совершении правонарушения признала, пояснив, что указанные нарушения были допущены из-за большой загруженности медиков, массового характера заболевания, вместе с тем у пациентки заболевание проходило в легкой форме.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.