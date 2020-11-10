Ученый назвал дату пика эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге

Названа дата пика эпидемии коронавируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский ученый рассчитал, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом в Северной столице. Во вторник, 10 ноября 2020 года, стало известно, что проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков создал математическую модель, которая описывает развитие заражения COVID-19 не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. Так, в городе на Неве пик стоит ждать на новогодних каникулах.

- В Петербурге пандемия развивается по пессимистическому сценарию. Первый пик пандемии в городе превышен в два раза. В июне максимальные показатели составляли более 10 тысяч активных больных, сейчас превышают 23 тысячи, - пишет "Мойка78" со ссылкой на Боровкова.

По прогнозу ученого, пик пандемии коронавируса в Петербурге придется на 7 января. Ожидается, что единовременно будут болеть порядка 35 тысяч человек.

Напомним, что сегодня коронавирус установил новый рекорд по числу заболевших - 1 485 случаев.