Сильные морозы ударят в ночь на 11 ноября в Ленинградской области

Заморозки и снег придут в Ленобласть 11 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящие холода ожидаются в Ленинградской области. В ночь на среду, 11 ноября 2020 года, в регионе температура воздуха опустится ниже минусовой отметки, в некоторых районах даже до минус 6 градусов. А днем в области пойдет дождь с мокрым снегом.

- Температура воздуха ночью минус 1-6 градусов, у водоемов местами до плюс 3 градусов, днем от минус 1 до плюс 4 градусов. На дорогах местами гололедица, - рассказали в МЧС Ленобласти.

Ночью погода преимущественно без осадков с переменной облачностью. А днем, наоборот, небо затянет тучами, в западной части Ленобласти пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

Синоптики предупреждают, что гололедица будет держаться на дорогах региона с 11 по 12 ноября. Также 12 ноября ожидается мокрый снег и дождь, а в отдельных районах области образуется густой туман.