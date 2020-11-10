Новый корпус детской больницы на Васильевском острове в Санкт-Петербурге откроется в декабре 2021 года

Новый корпус детской больницы на Васильевском острове планируется сдать в декабре 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге планируется сдать новый корпус детской больницы № 2 Святой Марии Магдалины на Васильевском острове в декабре 2021 года. Об этом стало известно во вторник, 11 ноября 2020 года, в ходе инспекции строительства здания губернатором Александром Бегловым.

- Работы много, но есть уверенность, что строители справятся и сдадут новый корпус в срок. В этой больнице принимают маленьких пациентов не только с Васильевского острова. Расширение лечебных площадей для нее жизненно необходимо. Новый корпус рассчитан на 160 мест, – сказал губернатор.

Сейчас здание готово всего на 12 процентов. На данный момент идут монолитные железобетонные работы.

После того, как корпус введут в работу, освободившееся здание больницы на 14-й линии переоборудуют под реабилитационный центр.

Площадь нового корпуса будет свыше 5,5 тысяч квадратных метров.