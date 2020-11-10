Движение по новой развязке на трассе "Кола" в Ленинградской области откроется 11 ноября 2020 года

На трассе Р-21 «Кола» открывается движение по новой развязке у Синявинской птицефабрики / Фото: ФКУ Упрдор "Север-Запад"

В среду, 11 ноября 2020 года, на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Кировском районе Ленинградской области откроется движение по построенной развязке в районе Синявинской птицефабрики. Также в этот день автомобили поедут по новому семи километровому участку трассы.

- С 11 ноября мы открываем движение по этой развязке, что позволит нам обеспечить гораздо более безопасное пересечение транспортных потоков в разных уровнях. Одновременно откроем построенное новое – правое – направление трассы с 60-го по 67-й километр, в том числе новый мост через реку Назия, тем самым спрямив маршрут автомобилистов, - сообщил эксперт дорожного хозяйства Отдела капитального строительства ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Артем Синицын.

Отметим, что в этом году участке реконструкции "Колы" с 51-го по 68-й километр в Ленинградской области продолжались строительно-монтажные работы. На сегодняшний день сооружены фундаменты под шумозащитные экраны, подземные пешеходные переходы в местах устройства автобусных остановок и скотопрогоны для безопасного пересечения дороги дикими животными в местах миграции.