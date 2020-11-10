Беглов о коронавирусе: "Ситуация в Санкт-Петербурге сложная, но город держит удар"

Беглов высказался о ситуации с коронавирусом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник, 10 ноября 2020 года, высказался о ситуации с коронавирусом в городе. Напомним, что эпидемия в Северной столице активно набирает обороты. За последние сутки в городе новых случае заражения было подтверждено более 1,4 тысяч.

- Ситуация в Петербурге сложная, но пока город держит удар, - заявил губернатор Александр Беглов.

Также градоначальник рассказал, что пока что стационары города справляются с потоком новых заболевших, но коечный фонд больниц не бесконечен. Беглов добавил, что есть рост числа заразившихся остановить не удастся, то придется вводить жесткие ограничения.

- К сожалению, время ставит нас перед выбором между жизнью и здоровьем горожан и экономикой. Мы выбираем жизнь и здоровье петербуржцев, - сказал губернатор.