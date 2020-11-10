Каток в "Новой Голландии" откроется 14 ноября 2020 года

14 ноября откроется каток в "Новой Голландии" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в субботу, 14 ноября 2020 года, откроется первый в этом году каток на территории современного пространства "Новая Голландия". Посещать каток всем желающим можно будет без маски, однако при катании надо будет обязательно соблюдать социальную дистанцию.

- С 14 ноября по 14 марта на острове "Новая Голландия" открыт большой каток. Он занимает площадь более 2 тысяч "квадратов" и находится прямо перед сценой. Кассы катка расположены в киоске в конце аллеи. Переобуться можно в расположенной вокруг ледового поля галерее со скамейками, а обувь — сдать в камеру хранения, - рассказали в "Голландии.

Работать каток будет каждый день с 10 утра до 23 вечера.

Также в пресс-службе "Новой Голландии" напомнили, что вход в здание "Бутылка" возможен только в маске. Если посетитель пришел без нее, то средство защиты можно купить с инфоцентре.