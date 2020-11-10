Строительство тоннеля между Финляндским и Балтийским вокзалом начнется в 2025 году

Железнодорожное кольцо в Петербурге начнут строить уже в 2025 году Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2025 году в Санкт-Петербурге собираются начать строительство железнодорожного кольца-тоннеля, который соединит Финляндский и Балтийский вокзалы. Ожидается, что первые пассажиры смогут прокатиться по новому пути уже в 2030 году.

- Железнодорожное кольцо будет включать несколько объектов строительства – железнодорожные и метростроительные проекты. Основная цель строительства кольца в том, что оно выполнит функции кольцевой линии в метро и сможет принимать в сутки до 400 тысяч пассажиров, - пишет ТАСС со ссылкой на комитет по транспорту Петербурга.

Отметим, что тоннель пройдет там, где раньше планировали построить кольцевую линию метрополитена.

Все предпроектные и другие необходимые работы начнутся уже в 2021 году и будут продолжаться в течение 2022 и 2023 годов. Само проектирование может начаться уже в 2024 году.