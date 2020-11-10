Второй энергоблок Ленинградской атомной станции остановлен после 45 лет работы

На ЛАЭС остановили второй энергоблок. Фото: vk.com/leningradaes

Второй реактор Ленинградской атомной станции остановился после 45 лет успешной работы. Но ничего чрезвычайного в ситуации нет, ведь все было запланировано. Заслуженная установка уходит на покой, а вместо нее будет работать другой силовой блок.

- 10 ноября 2020 года, в 00:31 мск после 45 лет успешной эксплуатации остановлен для последующего вывода из эксплуатации 2-й энергоблок Ленинградской АЭС РБМК-1000. Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом, энергоблок отключен от единой энергосистемы России без замечаний, - сообщает пресс-служба Росатома.

Пока энергоблок считается действующим, а полностью его выведут из эксплуатации только после выгрузки ядерного топлива из реактора. На это понадобится около четырех лет.

Отметим, что это уже вторая подобная операция. В 2018 году был остановлен первый энергоблок ЛАЭС.

- К моменту остановки 2-го энергоблока уже начата опытно-промышленная эксплуатация нового инновационного энергоблока поколения «3+» повышенной мощности ВВЭР-1200, отмечают энергетики.