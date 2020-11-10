«Зенит» сыграет с бывшим клубом Дзюбы в 1/8 кубка России

Дзюба сыграет против "Арсенала" в Кубке России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

10 ноября прошла жеребьевка 1/8 Кубка России по футболу. В нем определялись соперники клубов в весенней, точнее еще зимней стадии турнира. Узнал своего противника и петербургский «Зенит». В конце февраля 2021 года он сыграет с бывшим клубом Артема Дзюбы.

- «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Арсенал» (Тула). 20 или 21 февраля 2021 года на «Газпром Арене», - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, что за тульских канониров нападающий «Зенита» играл весной-летом 2018 года. В «Арсенал» Дзюбу отправили в аренду, как потерявшего место в основе петербургского клуба. В матче «Арсенала» и «Зенита» Артем даже забил в ворота петербургской команды, чем привлек к себе внимание тренеров. Тем более, что в межсезонье сине-бело-голубые растеряли часть игроков, в частности, был продан Халк. И Дзюба вернулся в Петербург.

С начала сезона 2020/2021 Российской премьер-лиги нападающий был капитаном команды, пока не произошел скандал со слитым в Сеть интимным видео игрока. После этого повязку получил Деян Ловрен.