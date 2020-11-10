Четыре машины попади в ДТП у метро «Беговая»

Четыре машины попади в ДТП на улице Савушкина. Фото: vk.com/spb_today

Первый настоящий гололед стал причиной множества аварий в Санкт-Петербурге. Одна из них произошла днем на улице Савушкина, когда в большинстве мест лед растаял, но остался там, где была тень. Это и подвело водителей четырех авто, попавших в ДТП неподалеку от метро «Беговая».

- Авария с участием четырех машин на Савушкина между Туристской и Школьной улицами, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, другие свидетели произошедшего утверждают, что аварий было две: сначала красный китайский внедорожник снес часть забора, ограждающего трамвайные пути, и застыл на дороге, потеряв заднее правое колесо. А уже потом, не доезжая его метров 15-20, столкнулись две легковушки и развозной грузовичок с продуктами.

Отметим, что тротуар в этом месте покрыт льдом, который не растаял с утра.

Автомобилистам стоит помнить, что и на завтра, 11 ноября, в Петербурге также обещают гололед. Зимнюю резину ставить уже пора.